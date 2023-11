Norwegerinnen starten mit Kantersieg in die Handball-WM

Titelverteidiger Norwegen ist mit einem Kantersieg in die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen gestartet. Die Co-Gastgeberinnen wurden ihrer haushohen Favoritenrolle gerecht und schlugen Grönland am ersten Turniertag in Stavanger mit 43:11 (19:7). Im ersten Spiel der Gruppe C hatte Österreich bereits zuvor an gleicher Stelle mit 30:29 (16:12) gegen Südkorea gewonnen.