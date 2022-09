Fritz warnt vor Überlastung im Handball

Der frühere Weltmeister Henning Fritz warnt vor dem Saisonstart der Handball-Bundesliga vor einer Überlastung der Nationalspieler. „Die Belastung für Top-Spieler, die im Verein, in der Champions-League und in der Nationalmannschaft spielen, ist so groß, dass es eine große Verletzungsgefahr gibt“, sagte der ehemalige Nationalkeeper bei Sportradio Deutschland.