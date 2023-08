Handball: Füchse erhalten Wildcard für Klub-WM

Handball-Bundesligist Füchse Berlin darf dank einer Wildcard als Sieger der European League an der diesjährigen Klub-WM (7. bis 12. November) teilnehmen. Das bestätigte der Verein am Montag. Neben den Hauptstädtern wird aus deutscher Sicht auch Titelverteidiger und Champions-League-Sieger SC Magdeburg im zwölfköpfigen Starterfeld in Saudi-Arabien vertreten sein.