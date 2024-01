Hanning plant "Team Deutschland" zur Nachwuchsförderung

Top-Funktionär Bob Hanning plant ein "Team Deutschland" in der Handball-Bundesliga. Damit will der Geschäftsführer der Füchse Berlin, der parallel auch Zweitliga-Spitzenreiter VfL Potsdam trainiert, die deutsche Nachwuchsförderung neu aufstellen. Sein "Angebot an den Handball" stellte der ehemalige DHB-Vizepräsident am Donnerstag bei einer Pressekonferenz vor.