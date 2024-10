HBL: Hannover klettert an die Spitze

Die TSV Hannover-Burgdorf hat zumindest vorerst die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop ließ dem TVB Stuttgart beim 33:20 (17:9)-Heimsieg am 9. Spieltag keine Chance und kletterte mit 15:3 Punkten vorbei an der MT Melsungen (14:2) auf Platz eins.

"Das ist der Lohn für die harte Arbeit, die wir diese Saison bislang reingesteckt haben", sagte Nationalspieler Justus Fischer am Dyn-Mikrofon: "Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Das kann gerne noch eine Weile so weitergehen."