Nächster Rückschlag für Melsungen

Rückschlag für die MT Melsungen. Dainis Kristopans fällt wochen lang aus, im rechten Rückraum wird es personell langsam eng.

Rückraumspieler Dainis Kristopans wird dem Handball-Bundesligisten MT Melsungen mehrere Wochen fehlen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, musste sich der Lette am Montag einem Eingriff am rechten Knie unterziehen. Melsungen rechnet nicht vor Mitte November mit einer Rückkehr des Leistungsträgers.

Obwohl die Personallage bei den Nordhessen vor allem im Rückraum angespannt ist, will MT-Sportvorstand Jesper Larsson nicht in Panik verfallen.

Melsungen will nicht panisch werden

Der Ausfall von Kristopans tue „extrem weh“, wird Larsson in einer Mitteilung zitiert, aber die Mannschaft habe in der Vergangenheit gelernt, mit personellen Rückschlägen umzugehen, und sie werde auch diese Situation meistern.

Kristopans hatte sein letztes Spiel vor zwei Wochen gegen den TVB Stuttgart bestritten. Am 32:27-Heimsieg der Melsunger war er mit fünf Toren maßgeblich beteiligt.