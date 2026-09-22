Torhüter fehlt Füchsen Berlin bis zu vier Wochen

Andreas Palicka verletzte sich im Spiel beim Bergischen HC.

Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss vorerst auf Torhüter Andreas Palicka verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat sich der 40 Jahre alte Schwede beim Bundesliga-Spiel beim Bergischen HC an der linken Hand verletzt und fällt nach weiteren Untersuchungen zwei bis vier Wochen aus.

Palicka hatte in der 13. Minute einen Wurf von Fynn Hangstein noch mit der Hand abgewehrt, sich dabei aber eine Verletzung an der Handinnenfläche zugezogen. Er wurde ausgewechselt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Damit verpasst Palicka auch die am Donnerstag beginnende Klub-Weltmeisterschaft in Ägypten. Als Finalist der vergangenen Champions-League-Saison sind die Füchse für das Turnier qualifiziert.

Palicka wird durch Frederik Höler ersetzt. Der 22-Jährige, der beim Kooperationspartner 1. VfL Potsdam spielt, soll gemeinsam mit Lasse Ludwig das Torhütergespann bilden.

„Wenn ein Torwart ausfällt, ist das immer eine schwierige Angelegenheit. Aber es ist immer wieder schön, zu sehen, dass wir das aus dem System heraus auffangen können“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning mit Blick auf die Kooperation mit den Potsdamern.