Handball: Füchse ohne Probleme beim Bergischen HC

Beim Schlusslicht haben die Berliner wenig Mühe.

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga den dritten Sieg in Folge geholt. In der Neuauflage des diesjährigen Pokalfinales beim noch punktlosen Schlusslicht Bergischer HC setzten sich die Gäste am Sonntag mit 37:26 (15:9) durch. Bester Werfer für das Team von Cheftrainer Nicolej Krickau war der dänische Welthandballer Mathias Gidsel mit elf Treffern.

In der Liga rangieren die Hauptstädter damit zunächst weiterhin nur auf Rang vier, denn noch hält sich das Trio an der Spitze vollkommen makellos: Während Rekordmeister THW Kiel seine perfekte Bilanz mit Sieg fünf im fünften Spiel bereits ausbaute, sind die SG Flensburg-Handewitt und Meister SC Magdeburg am Sonntagabend (18.00 Uhr/Dyn) noch gefordert.

Am Nachmittag wurde das Team um Superstar Gidsel in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle kaum vor Probleme gestellt. Der Bergische HC, für das Highlightspiel von seiner Spielstätte in Wuppertal extra in die deutlich größere Halle umgezogen, konnte nur in den ersten zwanzig Minuten mithalten.