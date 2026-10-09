Sorge um Justus Fischer: Der Kreisläufer, der im Team von Nationaltrainer Alfred Gislason fest gesetzt ist, muss am linken Oberschenkel behandelt werden und kann die Partie nicht fortsetzen.

Die SG Flensburg-Handewitt marschiert in der Handball-Bundesliga (HBL) voran. Bei der TSV Hannover-Burgdorf gewann der noch ungeschlagene Spitzenklub 39:32 (20:16) und übernahm damit die Tabellenführung vom Meister SC Magdeburg.

Für Hannover verlief der Abend doppelt bitter: Nationalspieler Justus Fischer verließ die Platte bereits kurz vor Ende der ersten Halbzeit verletzt.

Justus Fischer konnte die Partie nicht fortsetzen Justus Fischer konnte die Partie nicht fortsetzen © IMAGO/wolf-sportfoto

Handball: Fischer gilt für Heim-WM als gesetzt

Am Seitenrand wurde der Kreisläufer minutenlang am linken Oberschenkel behandelt, ehe er in die Katakomben verschwand. Fischer gilt auch bei der Heim-WM 2027 im Team der deutschen Nationalmannschaft als gesetzt. Bis zum Turnierauftakt am 13. Januar in München gegen Tunesien sind es noch weniger als 100 Tage.

Unabhängig von der Schlüsselpersonalie tat sich Hannover gegen Flensburg durchgehend schwer. Das lag am verpatzten Start (9:17/22. Minute) und am starken SG-Keeper Simon Möller mit zehn Paraden in der ersten Hälfte. Bester Werfer der Partie wurde Flensburgs Aymeric Minne mit zwölf Treffern aus 14 Versuchen.