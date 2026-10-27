Der deutsche Nationalspieler muss eine erneute Zwangspause einlegen.

Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss erneut längerfristig auf Spielmacher Nils Lichtlein verzichten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, hat sich der 24 Jahre alte deutsche Nationalspieler an der linken Schulter verletzt.

Eine Operation ist nach eingehenden Untersuchungen nicht notwendig, stattdessen ist eine konservative Behandlung vorgesehen. Lichtlein wird den Füchsen „voraussichtlich“ bis Mitte Dezember fehlen.

Auch der Deutsche Handballbund (DHB) reagierte am Dienstag. Lichtlein habe „in den vergangenen Monaten hart für sein Comeback gearbeitet und direkt wieder gezeigt, welche Qualität er in eine Mannschaft bringen kann“, sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton: „Nach heutiger Kenntnis ist die Teilnahme an der WM nicht ausgeschlossen, dies ist unter den Umständen die gute Nachricht.“

Lichtlein spricht von Glück im Unglück

Für Lichtlein ist die Blessur mit Blick auf die Heim-WM (13. bis 31. Januar 2027) dennoch ein weiterer Rückschlag. Erst zu Beginn des Monats war er nach einer überstandenen Fußverletzung in den Berliner Kader zurückgekehrt. Aufgrund einer Operation in der Sommerpause hatte der Linkshänder den Saisonstart verpasst. Nach nur wenigen Einsätzen muss der Rückraumspieler nun erneut pausieren. Die Schulterverletzung zog sich Lichtlein bei einem Wurfversuch zu, als ein Gegenspieler nach seinem Arm griff.

„Ich bin erst einmal froh, dass ein operativer Eingriff nicht stattfinden muss. Natürlich ist es nicht schön, dass ich jetzt schon mehrere Verletzungen in diesem Jahr hatte, aber am Ende ist es doch noch Glück im Unglück“, sagte Lichtlein: „Ich werde alles dafür tun, schnellstmöglich wieder zurückzukommen.“

Geschäftsführer Bob Hanning zeigte sich erleichtert, dass auf eine Operation verzichtet werden kann: „Das wäre das sichere Aus für die WM gewesen. Für die Füchse und für Nils wäre das nach der gerade erst ausgeheilten Fußverletzung auch eine Katastrophe gewesen.“