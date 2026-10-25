Der SC Magdeburg setzt seine Serie fort und sitzt dem THW Kiel weiter im Nacken.

Der SC Magdeburg hält in der Handball-Bundesliga den Druck auf Spitzenreiter THW Kiel hoch. Der deutsche Meister gewann am Sonntag auch bei den Rhein-Neckar Löwen mit 31:23 (16:12), es war der fünfte Sieg in Serie für das Team von Bennet Wiegert.

Mit nun 18 Punkten liegt Magdeburg nur noch einen Zähler hinter den Kielern, die bereits ein Spiel mehr absolviert haben.

Magdeburg siegte bei den Löwen Magdeburg siegte bei den Löwen © IMAGO/Jan Huebner

Magdeburg, das seine einzige Liganiederlage in dieser Saison bei der MT Melsungen kassiert hatte, musste vor 10.511 Fans in Mannheim schwierige Phasen überstehen. Zum Ende beider Halbzeiten zog der Meister aber davon, der Sieg geriet letztlich deutlich.

Der Isländer Omar Ingi Magnusson war mit sieben Toren bester Werfer für die Gäste.