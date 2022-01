Todesstadion nach Tragödie wieder für Afrika-Cup freigeben

Nur etwas mehr als eine Woche nach der Zuschauertragödie bei der Fußball-Afrikameisterschaft in Kamerun mit acht Todesopfern soll in der Unglücksarena der Hauptstadt Jaunde wieder der Ball rollen. Der kontinentale Dachverband CAF hob die Sperre des Olembe-Stadions am Sonntag 48 Stunden nach der Bekanntgabe des Untersuchungsergebnisses bei der Ursachenforschung wieder auf.