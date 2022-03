Mario Balotelli vergleicht sich mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi

In der Nationalmannschaft stehen für Balotelli in 36 Spielen 14 Treffer zu Buche. In Erinnerung blieb vor allem sein Doppelpack bei Italiens 2:1-Sieg im EM-Halbfinale 2012 gegen Deutschland. Auf Vereinsebene war Balotelli außer für die Citizens und den AC Mailand auch für den FC Liverpool und Inter Mailand aktiv.