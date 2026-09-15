Große Aufregung um Sturm-Juwel

Manchester United verliert wohl sein größtes Stürmer-Talent. J.J. Gabriel wird von halb Europa umworben. Auch der FC Bayern soll interessiert sein.

J.J. Gabriel zählt zu den größten Talenten Europas. Erst im August schrieb der 15 Jahre alte Stürmer Geschichte, als er zum jüngsten Debütanten bei den Profis von Manchester United wurde.

Doch nun droht den Red Devils der Verlust ihres Mega-Talents. Wie The Telegraph schreibt, habe Gabriel dem Verein am Dienstag mitgeteilt, dass er seine Registrierung bei den Red Devils mit sofortiger Wirkung aufheben wolle, obwohl die Konsequenz die Vereinslosigkeit wäre. Der Engländer scheint eine andere Option zu verfolgen.

J.J. Gabriel wird von halb Europa umworben J.J. Gabriel wird von halb Europa umworben © IMAGO/Sportimage

Die nahezu beispiellose Anfrage des Jugendlichen – an dem der FC Bayern schon interessiert gewesen sein soll – kommt weniger als eine Woche nach seinem Hattrick gegen Sabah FK bei seinem Debüt in der UEFA Youth League.

Verliert Manchester United sein Mega-Talent?

Schon am Tag nach seiner Glanzleistung auf europäischer Bühne löschte der Engländer laut Telegraph jegliche Nachweise für eine Zusammenarbeit mit ManUnited von seinen Social-Media-Kanälen.

Von United-Ikone Ryan Giggs bereits als Ausnahmetalent gekürt, hätte der junge Stürmer aller Voraussicht nach bereits am Mittwoch gegen Brighton Hove & Albion im League Cup auf der Bank gesessen. Die Chance auf einen Profieinsatz vor seinem 16. Geburtstag am 6. Oktober soll äußerst hoch gewesen sein. Cheftrainer Michael Carrick lobte während der Vorbereitung bereits, „wie viele positive Aspekte“ der Youngster mitbringe.

In England dürfen Jugendspieler ab 17 mit einem Profivertrag ausgestattet werden und ab 16 mit einem Spieler-Stipendium. Laut der Premier League darf eine Registrierung eines Jugendlichen unter 16 Jahren erst dann aufgelöst werden, wenn Verein, Spieler und Eltern einvernehmlich zugestimmt haben.

DEINE MEINUNG

J.J. Gabriel seit seinem elften Lebensjahr bei ManUnited

„Können sich die Parteien nicht einigen, kann jede betroffene Person auch die Premier League um eine verbindliche Entscheidung über einen Kündigungsantrag bitten“, so der Wortlaut der englischen Liga.

„Es wäre das Gleiche, als wenn Barcelona Messi abgegeben hätte, bevor er überhaupt ein Spiel für sie gemacht hat. Es ist ein riesiger Verlust“, schreibt der Telegraph.

Gabriel – in England auch „Kid Messi“ genannt – spielt seit seinem elften Lebensjahr bei den Red Devils. Mit 14 wurde er in die U18 hochgezogen und erzielte in der vergangenen Saison 26 Tore in 29 Partien. Die U18 der Premier League kürte Gabriel zum Spieler der Saison.

Seine erfolgreichen Leistungen haben bereits das Interesse mehrerer europäischer Top-Klubs geweckt. Manchester City soll einer Verpflichtung des Youngsters jüngst sehr nah gewesen sein. Auch Real Madrid und der FC Bayern sind dem Vernehmen nach an dem Offensivspieler interessiert.

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