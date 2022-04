Klopp nach Vertragsverlängerung: Hatte wirklich Glück bisher

Großen Anteil am Sinneswandel des Meister-Coaches von 2020, der ursprünglich nur bis 2024 in Liverpool hatte bleiben wollen, habe seine Frau: "Es war eigentlich eine private Abmachung. Aber dann saßen wir am Küchentisch, und Ulla sagte: Ich sehe uns die Stadt 2024 nicht verlassen." Bereits bei der Verkündung am Donnerstag hatte Klopp den Schritt ähnlich begründet: "Ulla will bleiben. Und was macht ein guter Ehemann, wenn seine Frau bleiben will? Er bleibt."