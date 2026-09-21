Großer Pérez-Ärger vor dem Derby

Real-Präsident Florentino Pérez soll bereits vor dem Derby mächtig getobt haben. Anlass war offenbar eine Einladung von Enrique Riquelme in die Präsidentenloge.

Beim 2:1 von Atlético Madrid gegen Real Madrid soll es auch abseits des Rasens Aufregung gegeben haben. Real-Präsident Florentino Pérez hat sich nach Informationen von Cadena COPE massiv darüber geärgert, dass Enrique Riquelme in der Präsidentenloge des Riyadh Air Metropolitano zu Gast war. Riquelme war bei der jüngsten Präsidentschaftswahl von Real Madrid gegen Pérez angetreten.

Der Journalist Paco González berichtete in der Sendung „Tiempo de Juego“: „Florentino Pérez war außer sich, dass Enrique Riquelme in der Präsidentenloge im Metropolitano saß.“ Der Real-Präsident sei demnach über die Anwesenheit seines früheren Wahlkonkurrenten „sehr verärgert“ gewesen.

Florentino Pérez soll sich mächtig geärgert haben Florentino Pérez soll sich mächtig geärgert haben © IMAGO/AgenciaLOF

Weitere Details schilderte Juanma Castaño anschließend bei „El Partidazo de COPE“. Demnach habe Pérez schon beim Essen der Klubvertreter vor dem Anpfiff erfahren, dass Riquelme für die Präsidentenloge eingeladen worden sei: „Florentino geriet in Wut und sagte, dass er geht, wenn er Riquelme begegnet.“

Real Madrid: Pérez tobt vor Derby in der Loge

Damit aber nicht genug. Pérez soll im Anschluss eine heftige Diskussion ausgelöst haben: „Florentino tobte gewaltig und machte ein riesiges Theater. Er fragte, was der Sinn darin sei, dass Riquelme in der VIP-Loge sitzt.“

Der Real-Boss sei jedoch im Anschluss beruhigt worden und habe das Derby schließlich im Stadion verfolgt. Pérez war überhaupt nur zum Spiel bei Atlético erschienen, weil er ein gutes Verhältnis zu Atlético-Präsident Enrique Cerezo pflegt.

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Im Anschluss überschlugen sich auch auf dem Feld die Ereignisse. Real fühlte sich nach mehreren harten Fouls von Atlético Madrid benachteiligt – es kam zu mehreren Tumulten. Nach der Niederlage wurde es auf der Pressekonferenz mit José Mourinho dann so richtig skurril, als der Startrainer einen denkwürdigen Auftritt hinlegte.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.