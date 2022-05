Absteiger Admira Wacker trennt sich von Trainer Herzog

Nach dem ersten Abstieg seit elf Jahren hat sich der Traditionsklub FC Admira Wacker Wien am Montag von Chefcoach Andreas Herzog getrennt. Der Hauptstadtverein hatte in der Bundesliga-Qualifikationsrunde nach einer 1:3-Niederlage beim Linzer ASK in der Abschlusstabelle den sechsten und letzten Platz belegt.