Nations League: Belgien ohne CL-Held Courtois

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft muss in den vier bevorstehenden Nations-League-Spielen auf Torwart und Champions-League-Held Thibaut Courtois (30) verzichten. Der Matchwinner von Real Madrid im Endspiel der Königsklasse in St. Denis gegen den FC Liverpool (1:0) am vergangenen Samstag kann verletzungsbedingt gegen die Niederlande (3. Juni), Polen (8. Juni), Wales (11. Juni) und Polen (14. Juni) nicht eingesetzt werden.