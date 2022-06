UEFA und CONMEBOL planen Frauen-„Finalissima“

Auch im Frauenfußball wird künftig eine „Finalissima“ stattfinden. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag verkündete, soll der neue Europameister, der bei der Frauen-EM im Sommer in England (6. bis 31. Juli) gekürt wird, auf die Siegerinnen der Copa America Femenina treffen. Die Südamerikameisterinnen werden im Juli in Kolumbien ermittelt.