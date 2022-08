Keine Angst vor Premier League: Erling Haaland freut sich auf "ein bisschen Schmerz"

Wichtig sei vor allem, dass er sich schnell auf die Spielweise seiner neuen Mannschaft einstelle, mit der er am Sonntag (17.30 Uhr) in die neue Saison startet: „Es hängt viel von der Chemie ab. Ich war zweieinhalb Jahre in Dortmund, da habe ich die Spieler dann sehr gut gekannt. Auch hier muss jetzt das perfekte Timing kommen, und auf Spitzenniveau wird es auch kommen.“