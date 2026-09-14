Inter sorgt für Acht-Tore-Spektakel

Inter Mailand und die AS Roma holen ihren vierten Sieg im vierten Spiel. Die Nerazzurri feiern einen spektakulären Comeback-Sieg gegen Udinese Calcio.

Spitzenreiter AS Rom und Titelverteidiger Inter Mailand glänzen in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter mit weißen Westen.

Die Roma behauptete am Montagabend ihre Führung vor Inter aufgrund der besseren Tordifferenz durch ein 2:0 (1:0) beim FC Turin, während Meister Inter zum Abschluss des vierten Spieltages beim 5:3 (2:2) gegen Udinese Calcio erst mühevoll einen 0:2-Rückstand aufzuholen hatte.

Bonny bejubelt das 5:2 Bonny bejubelt das 5:2 © IMAGO/LaPresse

Serie A: Malen trifft schon wieder

Lazio Rom als drittes Team aus dem bisherigen Führungstrio fiel nach seinen ersten Punktverlusten (2:2 gegen AC Mailand) hinter Como 1907 zurück. Die Lombarden rückten zu Wochenbeginn vier Tage nach ihrem 4:1-Erfolg in der Champions League gegen Bundesligist RB Leipzig durch ihren vierten Pflichtspielsieg in Serie mit dem 2:1 (1:0) gegen Parma Calcio auf Rang drei vor.

Tabellenführer Rom nahm in Turin durch den früheren Dortmunder Donyell Malen (40.) schon vor der Pause Kurs auf seinen vierten Saisonsieg. Den Erfolg perfekt machte Niccolo Pisilli jedoch erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Inter drohte ohne seinen deutschen Abwehrspieler Yann-Aurel Bisseck angesichts einer frühen 2:0-Gästeführung durch Treffer von James Abankwah (9.) und Jürgen Ekkelenkamp (16.) das Ende seiner Erfolgsserie. Doch nachdem Carlos Augusto (26.) und Nicolo Barella (35.) noch vor der Pause den Gleichstand für die Hausherren hergestellt hatten, sorgten der ehemalige Gladbacher Marcus Thuram (57.), Francesco Esposito (67.) und Ange-Yoan Bonny (79.) für klare Verhältnisse zu Inters Gunsten. Udine konnte in der Nachspielzeit durch Idrissa Gueye (90.+1) nur noch verkürzen.

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