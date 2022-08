FC Chelsea: Nächste Strafe für Thomas Tuchel! Trainer der Blues muss ach Schiedsrichterkritik zahlen

Auslöser des Ärgers war ein nicht geahndetes Foul von Cristian Romero an Marc Cucurella in der Nachspielzeit, wenig später fiel der Ausgleich. Video-Assistent Mike Dean gab später zu, dass er Taylor auf die Szene hätte hinweisen müssen. Tuchel war erbost: Es wäre "vielleicht besser", wenn Taylor kein Spiel der Blues mehr leite, sagte er: "Ich kann versichern, dass die ganze Kabine so denkt."