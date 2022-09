Ex-Fußballboss aus El Salvador zu Gefängnisstrafe verurteilt

New York (SID) - Der ehemalige Präsident des Fußballverbandes von El Salvador, Reynaldo Vasquez, ist wegen seiner Rolle im FIFA-Korruptionsskandal zu 16 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt worden. Laut Staatsanwaltschaft hatten Vasquez und andere derzeitige und ehemalige Beamte von El Salvador Schmiergelder in Höhe von rund 350.000 US-Dollar im Zusammenhang mit dem Verkauf von Medien- und Marketingverträgen für Qualifikationsspiele vor der Weltmeisterschaft 2018 in Russland erhalten.