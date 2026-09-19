Zidane sendet ein Signal, das auch Olise betrifft

Geht Bayern für Olise bis an die Schmerzgrenze?

Bei Frankreich wird mit dem Antritt von Zinédine Zidane eine neue Ära eingeläutet. Davon sind auch Spieler wie Michael Olise betroffen.

Zinédine Zidane hat kurz nach seinem Amtsantritt als französischer Nationaltrainer eine erste symbolträchtige Änderung vorgenommen. Der Weltmeister von 1998 schafft die medienwirksamen Ankünfte der Nationalspieler im Trainingszentrum Clairefontaine ab und verbannt Journalisten sowie Fotografen vom traditionellen Empfang der Profis.

In den vergangenen Jahren waren die Ankünfte der Stars der französischen Nationalmannschaft regelmäßig zu einer Art Laufsteg geworden. Spieler wie Jules Koundé, Ibrahima Konaté oder Michael Olise sorgten mit extravaganten Outfits, Designer-Accessoires und auffälligen Modekreationen regelmäßig für Schlagzeilen in sozialen Netzwerken und Medien.

Michael Olise und die französischen Spieler machten aus ihrer Ankunft häufig eine Show Michael Olise und die französischen Spieler machten aus ihrer Ankunft häufig eine Show © IMAGO/Bestimage

Damit soll nun wohl Schluss sein. Die Ankunft im gewagten Look will Zidane seinen Spielern aber nicht verbieten.

Das will Zidane mit seiner Änderung erreichen

„Ich habe keine Aufforderung zur Zurückhaltung ausgesprochen. Jeder kommt so an, wie er möchte. Daran werde ich nichts ändern“, sagte der neue Nationalcoach: „Was wir vielleicht ändern werden, ist die Tatsache, dass Clairefontaine eben Clairefontaine ist. Wenn man erst einmal angekommen ist, muss man keine große Sache daraus machen. Das ist alles.“

Es gehe darum, die Bilder „ein wenig mehr zu kontrollieren“. Sollte es Fotos von der Anreise geben, werden diese künftig vom Verband aufgenommen und verbreitet.

DEINE MEINUNG

Nach Angaben französischer Medien möchte der neue Trainerstab die Anfangsphase der Lehrgänge stärker lenken. Die Spieler sollen Gelegenheit erhalten, sich mit den neuen Abläufen und Mitarbeitern vertraut zu machen, ohne dass jede Ankunft öffentlich dokumentiert wird. Ziel sei es, Ablenkungen und unnötige Diskussionen außerhalb des Platzes zu vermeiden.

Frankreich-Star tauchte im Rock auf

Besonders in Frankreich war die sogenannte „Blue Carpet“-Inszenierung zuletzt immer stärker in den Fokus gerückt. Immer häufiger dominierten die Kleidungswahl und das Styling der Nationalspieler die Berichterstattung vor wichtigen Länderspielen.

Als besonders prägnantes Beispiel gilt der Auftritt von Jules Koundé im September 2024, dessen Outfit mit Rock für große Aufmerksamkeit und zahlreiche Reaktionen im Netz gesorgt hat.

Mit seiner Entscheidung sendet Zidane nun ein klares Signal. Der neue Nationaltrainer will die Konzentration auf Leistung, Disziplin und sportliche Vorbereitung richten. Die Rede ist von einem „Kulturwandel“ innerhalb der Équipe Tricolore, der den Beginn einer neuen Ära markieren könnte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.