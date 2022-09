Verstärkung für Klopp: Juves Arthur per Leihe nach Liverpool

Nach holprigem Saisonstart hat der englische Fußball-Spitzenklub FC Liverpool noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Reds von Teammanager Jürgen Klopp am Donnerstagabend bekannt gaben, wechselt der defensive Mittelfeldspieler Arthur Melo per Leihe für ein Jahr vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin an die Anfield Road.