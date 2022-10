Erstes Heimspiel seit 19 Jahren! Besonderer Tag für Fans von AEK Athen

Für die Begegnung mit Ionikos Nikea in der griechischen Eliteliga hätte der Verein weit über 100.000 Karten verkaufen können, so groß war die Sehnsucht der Fans nach der Rückkehr in die heimische Spielstätte. Letztendlich schafften es 26.000 Dauerkarteninhaber und 6000 Fans, welche die restlichen Karten in wenigen Minuten im freien Verkauf erwerben konnten, ins Stadion.