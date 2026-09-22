Fahrverbot gegen Ex-Liverpool-Star Salah verhängt

Ex-Liverpool-Star Mohamed Salah darf sechs Monate nicht ans Steuer, weil er den Fahrer seines zu schnell erfassten Rolls-Royce nicht benannte.

Mohamed Salah ist in England mit einem sechsmonatigen Fahrverbot belegt worden. Der frühere Star des FC Liverpool wurde laut übereinstimmenden englischen Medienberichten am Warrington Combined Court verurteilt, weil er den Behörden nicht mitgeteilt hatte, wer seinen Rolls-Royce gefahren hatte.

Das Fahrzeug war am 27. März im englischen Wilmslow mit 36 Meilen (58 km/h) in einer Tempo-30-Zone (48 km/h) von einer Radarkamera erfasst worden.

Mohamed Salah spielt mittlerweile für Trabzonspor Mohamed Salah spielt mittlerweile für Trabzonspor © IMAGO/Anadolu Agency

Der 34-Jährige reagierte nicht auf die Aufforderung von der Polizei in Cheshire, den Fahrer zu benennen. Zu dem Vorwurf gab Salah kein Plädoyer ab. Das Verfahren wurde im Rahmen des sogenannten Single Justice Procedure geführt, bei dem Richter weniger schwere Fälle unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandeln können.

Seinen Liverpool-Abschied verkündete Salah kurz zuvor

Neben dem sechsmonatigen Fahrverbot muss Salah eine Geldstrafe von rund 1.220 Euro zahlen.

Seinen Abschied vom FC Liverpool hatte der ägyptische Nationalmannschaftskapitän wenige Tage vor dem Geschwindigkeitsverstoß angekündigt.

Nach neun Jahren an der Anfield Road wechselte Salah im Sommer zu Trabzonspor. Für die Reds erzielte er 257 Tore in 442 Einsätzen und gewann unter anderem zweimal die Premier League, zweimal den League Cup sowie die Champions League und den FA Cup.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.