Higuain kündigt Karriereende an

Der frühere argentinische Fußball-Nationalspieler Gonzalo Higuain wird seine schillernde Karriere nach der laufenden Saison in der Major League Soccer beenden. Das kündigte der Stürmerstar von Inter Miami am Montag auf einer Pressekonferenz an. In den vergangenen 17 Jahren bestritt der heute 34-Jährige mehr als 700 Spiele, unter anderem für Real Madrid und Juventus Turin.