Inter-Coach Inzaghi angezählt

Trainer Filippo Inzaghi wird in den italienischen Medien nach dem 1:2 gegen die AS Rom angezählt. "Inter und Inzaghi zittern vor dem Champions- League-Duell gegen Barca. 13 Tore hat Inter seit Saisonbeginn eingesteckt", schrieb Tuttosport und sieht den Coach als Pennäler an: "Inzaghi sitzt auf der Prüfungsbank."