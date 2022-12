Mit Nübel im Tor: Monaco siegt in Auxerre

Der vom deutschen Rekordmeister Bayern München ausgeliehene Torhüter Alexander Nübel (26) hat mit der AS Monaco im Kampf um die Europapokalplätze einen wichtigen Sieg gefeiert. In seinem ersten Spiel in der Ligue 1 nach der WM-Pause siegte der Klub aus dem Fürstentum bei AJ Auxerre mit 3:2 (1:1) und kletterte zunächst auf Tabellenplatz fünf.