Liverpool dreht die Partie in Brentford. Doch die Reds müssen um zwei Spieler bangen. Trainer Andoni Iraola verkündet schlechte Nachrichten.

Liverpool muss trotz des 2:1-Erfolgs beim FC Brentford zwei personelle Rückschläge verkraften. Dominik Szoboszlai und Jeremie Frimpong werden nach ihren Verletzungen nach Einschätzung von Trainer Andoni Iraola „für einige Zeit“ fehlen.

Szoboszlai erlitt einen Rückfall bei seiner Oberschenkelverletzung, wegen der er bereits die vorherigen zwei Partien verpasst hatte. Auch Frimpong erwischte es an ähnlicher Stelle.

Liverpool steht damit in einer harten Phase mit neun Spielen in 29 Tagen und drei Wettbewerben vor weiteren Sorgen. „Wir haben eine sehr heikle Situation“, erklärte Iraola auf der Pressekonferenz.

Szoboszlai und Frimpong wohl länger verletzt

Der Ungar Szoboszlai musste nach 32 Minuten ausgewechselt werden. „Dom hat dieselbe Verletzung gespürt, es ist keine neue Verletzung und sie war wahrscheinlich noch nicht ausreichend verheilt. Wir werden mehr Zeit mit ihm brauchen.“

Zu Frimpong sagte der Coach: „Jeremies Verletzung ist neu. Er hatte im letzten Spiel Krämpfe. Daher war klar, dass er heute nicht startet. Er hat sofort gespürt, dass mit seinen Muskeln etwas nicht stimmt.“ Frimpong wurde erst nach der Pause für Ronald Araujo eingewechselt und musste in der 52. Minute schon wieder runter.

Sportlich drehte Liverpool die Partie nach dem Rückstand durch Keane Lewis-Potter noch. Víctor Munoz glich nach Vorlage von Florian Wirtz aus, Alexander Isak erzielte den Siegtreffer.

Brentford spielte nach der Roten Karte gegen Yehor Yarmoliuk wegen einer Kopfstoßbewegung gegen Jeremy Jacquet ab der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Unterzahl. In der Nachspielzeit sah zudem Brentfords Kapitän Vitaly Janelt nach einem Foul an Liverpool-Joker Rio Ngumoha Gelb-Rot.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.