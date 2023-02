Erst verschossen, dann verletzt: PSG sorgt sich um Mbappe

Eine Blessur von Superstar Mbappe wiegt aber möglicherweise schwer. Der Stürmer musste schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden, Mbappe hielt sich immer wieder die Rückseite des linken Oberschenkels. Am 14. Februar empfängt PSG die Bayern zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League, das Rückspiel in München steigt am 8. März.