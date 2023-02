Saisonaus für Kimpembe - 200. PSG-Tor für Mbappe

Paris St. Germain muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayern München auf Nationalspieler Presnel Kimpembe verzichten. Der Leistungsträger der Franzosen zog sich beim 3:0 im Spitzenspiel der Ligue 1 eine Verletzung an der Achillessehne zu. „Er fällt wohl für den Rest der Saison aus“, sagte PSG-Trainer Christophe Galtier. Der Showdown in München findet am 8. März statt. Paris verlor das Hinspiel 0:1.