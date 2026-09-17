Mit 100. Tor: Messi köpft Miami zum nächsten Titel

Der Superstar gewinnt mit Inter Miami den Campeones Cup - und glänzt dabei mit einem Treffer und einer Vorlage.

Jubiläumstor und Vorlage: Superstar Lionel Messi hat seinen Klub Inter Miami im Campeones Cup zum nächsten Titel geführt. Im jährlichen Duell zwischen dem Meister der Major League Soccer und dem Champion der mexikanischen Liga MX setzten sich Messi und Co. mit 2:0 (1:0) gegen Cruz Azul durch.

Miami ging in der 24. Minute in Führung. Dass der Torschütze Messi hieß, war keine Überraschung – ungewöhnlich war allerdings die Art und Weise: Der 39-Jährige traf per Flugkopfball. Es war das 100. Tor des Argentiniers im Trikot von Miami – im 115 Spiel. In der Schlussphase verwertete Casemiro eine Messi-Ecke ebenfalls per Kopf zum Endstand (81.).

Der Sieg bescherte Messi seine erste Trophäe des Jahres – zwei Monate nach der bitteren Niederlage im WM-Finale 2026 gegen Spanien mit Argentinien.