Erst FA-Cup, dann Triple: Haaland will Geschichte schreiben

Im ersten Finale um den englischen Pokal treffen Haaland und Co. am Samstag im Wembley-Stadion (16.00 Uhr/DAZN) im Derby auf Manchester United, eine Woche später geht es in Istanbul gegen Inter Mailand um den Triumph in der Champions League. "Deshalb haben sie mich natürlich gekauft, um das zu erreichen, das müssen wir nicht verheimlichen", sagte Haaland, der vor der Saison von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt war: "Es wäre unwirklich, diese Geschichte zu schreiben." Bisher konnte nur ein englischer Klub das Triple gewinnen - ausgerechnet Citys Stadtrivale Manchester United 1999.