Transfermarkt: Neuer Klub fix! Emotionaler Abschied von Chelsea-Ikone

„Es ist zweifellos der schwierigste Brief, den ich je schreiben musste, aber ich möchte derjenige sein, der es euch mitteilt: Nach 11 Jahren, in denen ich mit Stolz die blaue Flagge hochgehalten habe, ist es für mich an der Zeit, Chelsea zu verlassen“, schrieb der spanische Außenverteidiger in den Sozialen Medien.