Mit elf Toren! Andorras Rekord-Torschütze Solà hört auf

Eine bemerkenswerte Länderspiel-Karriere geht zu Ende. Ildefons Lima Solà hat seine Karriere in der andorranischen Nationalmannschaft beendet. Der mittlerweile 43-Jährige sammelte in über 26 Jahren stolze 136 Länderspiele für das Fürstentum in den Pyrenäen - und tritt als Rekordhalter ab.

Denn: Mit elf Toren ist Solà Rekordtorschütze seines Landes. Kurios ist bloß, dass ihm das als Innenverteidiger gelang. „Heute ist das letzte Spiel meiner Karriere in Andorra gegen Belarus“, schrieb er in sozialen Netzwerken.

Seinen ersten Treffer in der andorranischen A-Nationalmannschaft erzielte er in einem Freundschaftsspiel gegen Estland, seinen letzten 2017 in einem Spiel gegen San Marino.

Andorra-Verteidiger im Weltrekord-Buch

Durch sein Debüt vor der Jahrtausendwende im Juni 1997 ist er einer der wenigen Spieler, die in vier Jahrzehnten als Fußballprofi aktiv waren. In seiner Karriere spielte er für zwölf verschiedene Klubs unter anderem in der Schweiz, Spanien oder Mexiko.

Seine erfolgreichste Zeit hatte der 43-Jährige jedoch in Italien bei US Triestina. Für den Verein bestritt er wettbewerbsübergreifend 104 Spiele und erzielte drei Tore.