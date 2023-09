Serie A: Dritter Sieg für Thiaw und Milan

Nationalspieler Malick Thiaw hat mit dem 19-maligen italienischen Fußballmeister AC Mailand auch das dritte Saisonspiel in der Serie A gewonnen und damit vorerst die Tabellenspitze behauptet. Mit dem Ex-Schalker Thiaw in der Startelf gewann Milan am Freitagabend 2:0 (1:0) bei der AS Rom, die mit nur einem Punkt aus drei Spielen ihren Fehlstart fortsetzte.