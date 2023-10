Rangnick nominiert Routinier Burgstaller nach

Teamchef Ralf Rangnick hat Routinier Guido Burgsteller (34) in das Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft für das wichtige EM-Qualifikationsspiel in Baku am Montag (18.00 Uhr/DAZN) gegen Aserbaidschan nachnominiert. Der ehemalige Deutschland-Legionär und Angreifer von Rapid Wien hatte eigentlich vor vier Jahren seinen Abschied aus der Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) verkündet. Damals spielte Burgstaller noch für Schalke 04.