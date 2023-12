Pokal-Blamage: Ajax scheitert erstmals an Amateurklub

Rekordsieger Ajax Amsterdam ist erstmals in der Geschichte des niederländischen Fußball-Pokals an einem Amateurklub gescheitert. Der 20-malige Titelträger unterlag in der zweiten Runde dem Viertligisten USV Hercules in Utrecht mit 2:3 (0:1) und beendete ein ohnehin desaströses Jahr mit einer Blamage. Die niederländische Fachzeitschrift Voetbal International nannte das Ergebnis „die größte Sensation in der Geschichte des Wettbewerbs“.