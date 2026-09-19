Raphinha-Gala! Barcelona nicht zu stoppen

Adeyemi? "Für ihn war es das Beste zu wechseln"

Der FC Barcelona besteht auch die schwere Auswärtsprobe in Sevilla. Raphinha feiert die nächste Gala.

Der FC Barcelona hat bei seinem Siegeszug in La Liga auch die knifflige Aufgabe beim FC Sevilla gelöst – und konnte sich dabei mal wieder auf Raphinha verlassen.

Die Mannschaft des deutschen Trainers Hansi Flick gewann in Andalusien mit 3:1 (1:1), der in der noch jungen Saison bereits herausragende Brasilianer war mit dem nächsten Dreierpack (22./52./69.) erneut Barcelonas Mann des Spiels. Schon drei Tage zuvor hatte er gegen Aufsteiger Racing Santander (7:2) dreimal getroffen, nach sieben Ligaspielen kommt Raphinha nun auf zwölf Tore.

Raphinha schoss drei Tore Raphinha schoss drei Tore © IMAGO/Pressinphoto

Mit sieben Siegen zieht Barcelona (21 Punkte) an der Tabellenspitze vorerst davon – und für den Erzrivalen Real Madrid (15) steht am Sonntag (16.15 Uhr) das schwierige und brisante Stadtderby bei Atlético (13) auf dem Programm.

Sevilla, zuvor dreimal in Folge ungeschlagen und als Tabellenfünfter in den Spieltag gegangen, war durch Youssouf Fofana (19.) in Führung gegangen, diese hielt aber nur drei Minuten. Raphinha glich aus, in der zweiten Hälfte erhöhte er dann auf Vorlage von Lamine Yamal.

DEINE MEINUNG

Wenig später klatschte eine Ecke des Torschützen auf direktem Wege an den Pfosten (64.), seinen dritten Treffer des Tages erzielte er dann auf herkömmlichem Wege, erneut nach Vorarbeit Yamals. Nach 77 Minuten ging Raphinha für den deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi vom Feld.