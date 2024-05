Gerichtsstreit um Maradonas WM-Auszeichnung von 1986

Um den Goldenen Ball für Argentiniens unvergessene Fußball-Ikone Diego Maradona von 1986 ist in Frankreich ein juristisches Gezerre ausgebrochen. Die Erben des 2020 verstorbenen Idols sind in erster Instanz mit einer Klage auf die Streichung der Trophäe von der Liste einer Auktion am 6. Juni (Donnerstag) nahe Paris gescheitert. Die Hinterbliebenen des argentinischen Volkshelden ließen allerdings umgehend durch ihre Rechtsanwälte eine Berufungsklage ankündigen.