Offiziell: Montemurro neuer Trainer der Matildas

Nach drei Stationen in Europa kehrt der Australier als Frauen-Nationaltrainer heim.

Nach vielen Jahren bei europäischen Topteams zieht es den 55-jährigen Australier wie erwartet zurück in die Heimat.

„Dieses Team bedeutet so viel für so viele Australierinnen und Australier, und ich fühle mich geehrt, die Möglichkeit zu haben, das nächste Kapitel mitzugestalten“, sagte Montemurro, der bei den Matildas Interimscoach Tom Sermanni (70) ablöst, bei der Verkündung am Montag.