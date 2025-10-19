Per Traumtor: Krasser Meilenstein für Cristiano Ronaldo!

Daniel Höhn 19.10.2025 • 11:11 Uhr Mit einem Traumtor hat Cristiano Ronaldo einen neuen Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Auch ein Kollege glänzte mit einem herrlichen Treffer.

Cristiano Ronaldo hat seiner Karriere einen weiteren Meilenstein hinzugefügt. Beim 5:1-Erfolg seines Klubs Al-Nassr gegen Al-Fateh in der saudi-arabischen Pro League gelang dem Superstar am Samstagabend sein 800. Treffer auf Vereinsebene.

Es war nicht nur das wichtige Tor zum 2:1 (60. Minute), sondern auch ein traumhafter Volltreffer von der linken Strafraumkante, der fulminant im Eck einschlug.

Joao Félix gelangen drei Treffer

Den Torreigen hatte zuvor der frühere Star von Atlético Madrid Joao Félix eröffnet (13.). Auch sein Treffer war äußerst sehenswert. Von halblinks zog der Portugiese aus über 20 Metern ab, der Ball senkte sich genau unter der Latte ins Tor.

Neben dem Führungstor gelangen Félix noch zwei weitere Treffer (68./79.). Zum 4:1 traf der ehemalige Bayern-Profi Kingsley Coman (75.).

