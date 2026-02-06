Fans solidarisieren sich mit streikendem Ronaldo

SID 06.02.2026 • 21:58 Uhr Der Portugiese fehlt beim nächsten Sieg von Al-Nassr - es ist das zweite Spiel nacheinander, das er offenbar schwänzt.

Cristiano Ronaldo hat erneut ein Spiel seines Klubs Al-Nassr geschwänzt - die Fans des saudi-arabischen Teams feierten den fünfmaligen Weltfußballer dennoch. Bei Al-Nassrs 2:0 (0:0) gegen Al-Ittihad hielten die Zuschauer in der siebten Spielminute Plakate mit Ronaldos Trikotnummer 7 in die Höhe und solidarisierten sich mit dem Portugiesen. Der Superstar ist offenbar aufgrund der aus seiner Sicht unzureichenden Transfers in den Streik getreten.

Dies hatte die portugiesische Zeitung A Bola berichtet, Ronaldo verpasste bereits das 1:0 gegen Al-Riyadh am Montag. Der Superstar habe sich geweigert zu spielen, da er mit der Führung des Vereins durch den saudischen Staatsfonds PIF unzufrieden sei. Von einem „Streik“ war die Rede, die saudi-arabische Pro League rüffelte den 41-Jährigen daraufhin.