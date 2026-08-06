Forlán wird Nationaltrainer in Uruguay

SID 06.08.2026 • 15:26 Uhr Der frühere Stürmerstar tritt nach einer enttäuschenden WM die Nachfolge von Marcelo Bielsa an.

Der ehemalige uruguayische Stürmerstar Diego Forlán wird Trainer der Fußball-Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Dies gab der uruguayische Fußballverband am Donnerstag bekannt.

Forlán folgt auf Marcelo Bielsa, der mit der „Celeste“ bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada bereits in der Gruppenphase gescheitert war.

Forlán blickt auf eine erfolgreiche Spielerkarriere zurück. Der 47-Jährige lief unter anderem für Manchester United, Atletico Madrid und Inter Mailand auf. Mit Atletico feierte er 2010 den Gewinn der Europa League.

Großer Karrieresprung für Forlán

Bei der Nationalmannschaft war Forlán ebenfalls über viele Jahre ein Torgarant. Mit 36 Treffern in 112 Spielen ist er der drittbeste Torschütze der Geschichte der Auswahl. Bei der WM 2010 in Südafrika führte Forlán sein Team auf Platz vier, zudem wurde er zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Als Trainer hingegen ist Forlán bislang noch nicht ins Rampenlicht getreten. 2020 kam es zu einem kurzen Engagement beim uruguayischen Erstligisten CA Penarol, im Jahr darauf trainierte er für einen ebenfalls kurzen Zeitraum einen Zweitligisten.