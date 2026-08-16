Pocognoli wird schottischer Nationaltrainer

SID 16.08.2026 • 20:14 Uhr Der Belgier kommt von der AS Monaco und folgt auf Steve Clarke.

Der schottische Fußballverband hat in Sébastien Pocognoli einen neuen Nationaltrainer gefunden. Wie am Sonntag bekannt wurde, unterschrieb der 39-jährige Belgier, der zuletzt die AS Monaco trainiert hatte, einen Vertrag bis 2028.

„Es ist eine Ehre“, sagte Pocognoli: „Die schottischen Fans sind bekannt für ihre Leidenschaft. Ich habe sie selbst erlebt, als ich 2013 als Spieler für Belgien gegen sie gespielt habe. Gemeinsam mit meinem Trainerstab werde ich alles dafür tun, ihnen eine Mannschaft zu geben, auf die sie stolz sein können, und auf den Erfolgen aufzubauen, die mein Vorgänger bereits erreicht hat.“

Gegen Slowenien geht es los

Der Belgier folgt auf Steve Clarke, der das Team sieben Jahre lang trainiert und zur ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren geführt hatte. Pocognoli, ehemaliger Linksverteidiger, begann nach seinem Karriereende 2021 als Trainer bei der U21 von Union Saint-Gilloise.

2024 übernahm er die A-Mannschaft, gewann in seiner ersten Saison als Cheftrainer einer Profimannschaft die belgische Pro League und führte den Klub erstmals in der Vereinsgeschichte in die Gruppenphase der UEFA Champions League.