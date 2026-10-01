Cristiano Ronaldo: Tore, Tränen, Titel

Cristiano Ronaldo hat 234 Länderspiele bestritten und dabei 146 Tore erzielt. Jetzt könnte jedoch Schluss sein.

Cristiano Ronaldo ist am Mittwoch aus dem Trainingslager der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft abgereist. Der 41-Jährige schrieb danach vom „Abschied“. Der SID wirft einen Blick auf seine Karriere mit 234 Länderspielen und 146 Toren in der Selecao.

DAS DEBÜT

Es ist der 20. August 2003, als eine der größten Länderspielkarrieren der Fußball-Geschichte startet.

Im wenig pompösen 8000-Zuschauer-Stadion im portugiesischen Chaves betritt zu Beginn der zweiten Halbzeit der 18 Jahre alte Cristiano Ronaldo mit der Nummer 16 das Feld im Freundschaftsspiel gegen Kasachstan. Er kommt beim 1:0-Sieg für den großen Luis Figo in die Partie.

Für Cristiano Ronaldo könnte in der Nationalmannschaft Schluss sein Für Cristiano Ronaldo könnte in der Nationalmannschaft Schluss sein © IMAGO/Fotoarena

DAS ERSTE TOR

Die passende Kulisse hat sich Ronaldo gut ausgesucht. Im ausverkauften Estadio do Dragao in Porto herrscht beim Auftakt der Heim-EM am 12. Juni 2004 Ausnahmezustand. In der Nachspielzeit springt der Jungstar am höchsten, sein erstes Tor für die Selecao erzielt er per Kopf.

Doch es reicht nur zum Anschluss – das Eröffnungsspiel gegen Griechenland geht überraschend mit 1:2 verloren. Im Finale am 4. Juli misslingt gegen Otto Rehhagels Griechen die Revanche. Der 19-Jährige weint bitterlich.

DAS SPEKTAKULÄRSTE SPIEL

Im Duell der Superstars sticht Ronaldo Zlatan Ibrahimovic aus. Im Playoff-Rückspiel in Schweden am 19. November 2013 droht Portugal nach zwei Ibrahimovic-Toren das Aus.

Doch der 28-jährige Ronaldo, der schon die Führung erzielte, macht mit zwei Kontertoren innerhalb von drei Minuten seinen Dreierpack perfekt – und schießt die Selecao zur WM in Brasilien.

DEINE MEINUNG

DER GRÖSSTE ERFOLG

Portugal steht bei der EM in Frankreich vor dem Vorrunden-Aus, als Ronaldo mit zwei Toren, eins davon per Hacke, und einer Vorlage das 3:3 gegen Ungarn rettet – und den Einzug in die K.o.-Runde als siegloser Gruppendritter.

Im Finale am 10. Juli 2016 im Stade de France scheidet er früh verletzt und unter Tränen aus, peitscht dann sein Team von der Seitenlinie zum 1:0-Triumph nach Verlängerung gegen Frankreich.

DAS BESTE WM-SPIEL

Cristiano Ronaldo gegen Spanien: Beim spektakulären 3:3 am 15. Juni 2018 in Sotschi glänzt der inzwischen 33-Jährige als Torjäger aus allen Lagen – erst vom Elfmeterpunkt, dann dank eines Fehlers von Torhüter David de Gea, dann mit einem seiner berühmten Freistöße.

„Ronaldo ist einfach nur brutal“, schreibt Marca.

DER REKORD

„Ich war immer davon überzeugt, es schaffen zu können“, sagt CR7, nachdem er am 1. September 2021 den weltweiten Allzeit-Torrekord aufgestellt hat.

In der WM-Quali gegen Irland (2:1) trifft er kurz vor Schluss zweimal per Kopf und zieht mit 36 Jahren dem bisherigen Rekordhalter Ali Daei aus Iran davon, der mit 109 Treffern geführt wird. Ronaldo steht nun bei 111.

DAS LETZTE TOR

Unzählige Elfmeter hat er bereits verwandelt, doch für diesen muss auch ein Superstar einmal tief durchatmen: In Toronto ist es leise, als der inzwischen 41-Jährige in der 68. Minute anläuft, kurz verharrt und den Ball lässig in die Mitte hebt.

Was Ronaldo da noch nicht weiß: Dieses Tor am 3. Juli 2026 beim 2:1 gegen Kroatien, Nummer 146 im Nationaltrikot, wird wohl sein letztes bleiben.