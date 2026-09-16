Ajax-Trainer schwärmt von „unglaublichem“ Brandt

Der Ex-Dortmunder startet in Amsterdam durch und hofft auf eine Rückkehr in die DFB-Elf.

Fünf Tore in zehn Pflichtspielen und ein überschwängliches Sonderlob vom Boss: Es läuft wieder bei Julian Brandt. Mit einer baldigen Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft rechnet der frühere Dortmunder aber nicht – obwohl er die Hoffnung auf ein Comeback nicht aufgeben will.

„Ehrlich gesagt: nein“, sagte Brandt (30) nach seinem starken Auftritt für Ajax Amsterdam im Heimspiel gegen Willem II Tilburg auf die Frage, ob er davon ausgehe, am Donnerstag im ersten Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp zu stehen. „Ich war schon ziemlich lange außen vor – zwei Jahre, glaube ich.“

Wie jeder andere deutsche Spieler hoffe aber natürlich auch er auf eine Berufung, irgendwann. „Wenn es diesmal nicht klappt, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich versuche, den neuen Bundestrainer durch meine Leistungen zu überzeugen. Wenn es nicht klappt, ist das kein Weltuntergang. Ich mache einfach weiter.“

Seinen Vereinstrainer hat der 48-malige Nationalspieler (drei Tore), der gegen Tilburg zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen hatte, längst überzeugt. „Er ist ein unglaublicher Fußballer“, schwärmte Michel: „Er denkt unglaublich schnell und findet auf dem Spielfeld rasch Lösungen. Dadurch verschafft er auch seinen Mitspielern mehr Zeit. Zudem ist er ein hervorragender Abschlussspieler.“

Brandt, meinte der Spanier, „hebt das Niveau seiner Mitspieler an. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass er sich für Ajax entschieden hat. Auch mental kann er einen Wandel in der Einstellung der Mannschaft bewirken.“