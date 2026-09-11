Hamann: Ballon d’Or ohne Bayern

"Aus persönlicher Sicht gibt es kaum etwas Größeres"

TV-Experte Dietmar Hamann hat seine drei Favoriten für die Ballon-d'Or-Auszeichnung benannt. Der 53-Jährige hat dabei keinen Bayern-Spieler auf der Liste.

Wer gewinnt Ende Oktober den Ballon d’Or? TV-Experte Dietmar Hamann hat die drei Spieler genannt, die es seiner Ansicht nach verdient hätten – und dürfte dabei den Unmut ziemlich vieler Bayern-Fans auf sich gezogen haben.

In einem Video auf seinem TikTok-Account begründete Hamann seine Top 3: „Mein Anwärter auf den Ballon d’Or ist (Khvicha) Kvaratskhelia. Ein herausragender Spieler“, lobte er den georgischen Flügelstürmer von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. „Er hat alle in den Schatten gestellt, sogar den letztjährigen Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé.“

Dietmar Hamann hat seinen Favoriten für den Ballon d’Or genannt Dietmar Hamann hat seinen Favoriten für den Ballon d’Or genannt © IMAGO/Jan Huebner

Ballon d’Or? Hamann überrascht mit Namen

Als zweites nannte Hamann den Spanier Fabián Ruiz. „Wenn du die Champions League und die Weltmeisterschaft im selben Jahr gewinnst, dann hast du dabei zu sein unter den ersten drei“, begründete Hamann seine Wahl. Gemeinsam mit Kvaratskhelia hatte der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison den zweiten Henkelpott nacheinander eingesackt, ehe er im Sommer mit Spanien die Weltmeisterschaft gewann.

Auf Hamanns Liste landet indes kein einziger Spieler des FC Bayern München, und das trotz der starken Saison samt Double-Gewinn. Mit Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano und Luis Díaz sind gleich vier Münchner für den prestigeträchtigen Preis nominiert.

Stattdessen komplettierte ein anderer Name Hamanns Ranking auf Position drei: Kylian Mbappé. „Der Spieler, der in der Champions League und der Weltmeisterschaft die meisten Tore gemacht hat.“ Mit Real Madrid blieb der Stürmer jedoch in der Vorsaison ohne Titel.